Гидрометцентр: До конца недели в Татарстане не ожидается существенных осадков

До конца недели в Татарстане не ожидается существенных осадков, лишь местами возможен небольшой снег. Об этом говорится в прогнозе Гидрометцентра республики.

Так, во вторник и среду на территории Татарстана ожидается туман, 25 января осадки маловероятны, а в среду, 26-го числа местами возможен небольшой снег. Температуры будут находиться в пределах 15-20 градусов со знаком минус, днем — от −8 до −15.

В четверг и пятницу вновь прогнозируется небольшой снег. Столбики термометров будут показывать от 12 до 18 градусов мороза ночью и от 8 до 13 — днем.

«В субботу, 29 января, в передней части циклона пройдет небольшой снег. Температуры составят ночью −15...–20 градусов, в низких районах при прояснениях до −24 градусов, днем — минус 7–12», — отмечается в предварительном прогнозе.