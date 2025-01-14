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Гидрометцентр: Аномальное тепло в России сохранится до конца января
На большей части территории России до конца января будет наблюдаться очень теплая погода. Об этом со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда сообщает РИА Новости.
Специалист отметил, что на большей части страны по-прежнему регистрируются температуры, превышающие климатическую норму. «Температура нынешнего января, безусловно, будет очень высокая, не рекордно, но все-таки высокая», — уточнил собеседник издания.
Так, заметил Вильфанд, в первые 12 дней года температурные аномалии в Москве составляли более чем пять градусов. К тому же к концу недели в городе вновь ожидается оттепель.
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