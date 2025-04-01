Гидрометцентр Татарстана предупредил о летних ураганах и смерчах

Летом 2025 года в Татарстане возможны опасные метеорологические явления – ураганы, смерчи, град, грозы и другие. Об этом сообщил «Татар-информу» начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.

«В нашем регионе еще не было ни одного лета без опасных метеорологических явлений, и речь идет не только об агрометеорологии. К таким явлениям относятся сильный ветер, обильные осадки, засухи. Может быть переувлажнение почвы. Бывают года, когда реализуется весь комплекс опасных метеорологических явлений в вегетационный период», – отметил он.

Устойчивые антициклоны, из-за которых долгое время нет ветра и осадков, приводят к концентрации загрязняющих веществ в воздухе. При таких обстоятельствах складываются неблагоприятные условия для людей.

«Если будет преобладать антициклоническая деятельность и будет жарко, устойчивая стратификация, то будет накапливаться загрязнение в атмосфере», – отметил начальник Гидрометцентра РТ.