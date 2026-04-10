Общество 10 апреля 2026 15:33

Гидромет РТ сообщил о выходе воды за пределы поймы на трех реках Татарстана

На реках Татарстана продолжается весеннее половодье. Сезонный подъем уровней воды с суточной интенсивностью от 8 – 10 см до 108 см продолжается на реках Предкамья, сообщает сегодня Гидромет РТ.

«Уровни воды на реках республики наблюдаются на отметках выше уровней выхода воды за пределы поймы на Кубне на 110 см, на реке Иж на 38 см, на Берсуте на 8 см», – сказано в сообщении.

На Кубне превышена отметка у поселка Чутеево, на реке Иж – у поселка Яган, на Берсуте – в районе поселка Урманчеево.

На Куйбышевском водохранилище продолжается весеннее наполнение. За прошедшие сутки уровни воды в пределах территории Татарстана повысились на 11 – 33 на Волжском участке и на 20 – 41 см на Камском участке водохранилища. Средний уровень воды Куйбышевского водохранилища составляет 52,44 метра БС. На водохранилище наблюдается дрейф льда различной интенсивности. На Нижнекамском водохранилище уровни воды за сутки повысились на 7 – 14 см.

#гидромет рт #весенний паводок #реки
Путин объявил пасхальное перемирие с 11 по 12 апреля

Путин объявил пасхальное перемирие с 11 по 12 апреля

ТПП РТ и муниципалитеты юго-востока Татарстана подписали соглашения о сотрудничестве

