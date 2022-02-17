Гидромет: В районах Татарстана в феврале выпали осадки в два раза больше нормы

Во многих районах Татарстана к середине февраля выпавший снег составил по объему две февральские нормы. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Гидромете РТ.

«За весь январь по всей территории республики осадков выпало больше — от полутора до двух норм. За первые восемь суток февраля по республике выпало от 100 до 170% нормы за месяц. То есть за первую декаду месяца осадки по республике приблизились либо превышают норму. Обильные осадки в виде снега во вторую неделю февраля в отдельных районах Татарстана дали две февральские нормы. Волновые фронты проходят через республику, поэтому осадков много», — объяснил начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.

Максимальная высота снежного покрова отмечалась во вторую неделю февраля в Елабуге, где она составила более 170 см. По республике повсеместно наблюдается снежный покров выше средних многолетних значений. Каким будет март — снежным или нет — покажет время. В целом снега в республике выпало уже достаточно, резюмировал эксперт Гидромета РТ.