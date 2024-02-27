Гидромет и старые грабли: спасет ли снежная зима обмелевшую Волгу?

В Татарстане с 2019 года реализовано 30 природоохранных мероприятий

Фото: © «Татар-информ»

Татарстан за шесть лет на защиту экологии направил 60,5 млрд рублей

В Татарстане с 2019 года реализовано 30 природоохранных мероприятий на общую сумму 17,6 млрд в рамках федеральных проектов национального проекта «Экология». В их числе – «Оздоровление Волги», «Сохранение уникальных водных объектов», «Чистая вода», «Чистая страна», «Сохранение лесов» и «Комплексная система обращения с ТКО».

«Защита экологии — это не модный тренд, а системный, комплексный подход. С 2024 по 2026 год предусмотрено еще восемь мероприятий на 5,7 млрд рублей», — сообщил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

Спикер отметил, что в целом на природоохранные мероприятия в республике за шесть лет было направлено 60,5 млрд рублей. Как следствие – предотвращен возможный ущерб окружающей среде на сумму более 65 млрд рублей.

«Отмечу вклад наших эколого-ориентированных предприятий, который за шесть лет составил почти 36 млрд рублей. На протяжении многих лет по этому показателю Татарстан один из лидеров в ПФО», — подчеркнул Шадриков.

Александр Шадриков: «Защита экологии — это не модный тренд, а системный, комплексный подход» Фото: tatarstan.ru

Регион сократил вредоносные выбросы в атмосферу почти на 36%

Оказывается, при росте ВРП на 11,3% в сопоставимых ценах за шесть лет в республике удалось снизить выбросы вредных веществ в атмосферу на 35,7%, а сбросы — на 23,9%.

«Строительство и реконструкция очистных сооружений, систем водоотведения, замена устаревшего технологического оборудования на современное позволили существенно снизить негативное антропогенное воздействие на окружающую среду. Также мы наблюдаем динамику по снижению выявляемых превышений загрязняющих веществ в ходе мониторинга атмосферного воздуха и поверхностных водных объектов», — сказал Шадриков.

По его данным, доля измерений, которые показали превышение нормативов в прошлом году, составила 0,021% от 4,4 млн измерений воздуха, поверхностных вод – 12,2%. Шесть лет назад эти показатели были существенно выше – 0,095% при 3,7 млн измерений по воздуху и 19% по воде.

«Динамика есть, но останавливаться рано, еще есть над чем работать», — заметил министр.

В Нижнекамском промузле количество жалоб от местных жителей на качество воздуха снизилось с 2018 года в 10 раз, выбросы предприятий сократились на 35 тыс. тонн. Втрое сократилось количество проб воздуха с превышением показателей.

В Нижнекамском промузле количество жалоб от местных жителей на качество воздуха снизилось с 2018 года в 10 раз, выбросы предприятий сократились на 35 тыс. тонн Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

При этом с конца 2022 года экологи фиксируют рост жалоб на загрязнение воздуха в северной части Казани. С помощью сводной базы данных удалось определить шесть предприятий, выбросы которых составляют 81% от всего объема в северной части города.

«Эти предприятия – объекты федерального надзора, но мы выступили с инициативой создания межведомственной рабочей группы. Важно не просто наказать, важно решить проблему с качеством воздуха», — подчеркнул Шадриков.

«На месте свалки в овраге Прости забили родники»

Шадриков сообщил, что была ликвидирована свалка, которая на протяжении многих лет отравляла жизнь нижнекамцам. Речь идет о селе Прости.

«Вы все помните, сколько сюжетов и статей вышло по поводу пожаров на этом объекте, а сейчас местные жители рассказывают, что в этом овраге забили родники», — заметил Шадриков, обращаясь к журналистам.

Кроме того, ликвидирована крупная свалка в Мензелинске.

Была ликвидирована свалка, которая на протяжении многих лет отравляла жизнь нижнекамцам Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Эффект – это здоровая почва, грунтовые воды, а значит, здоровая экология», — отметил Шадриков.

В селе Шемордан Сабинского района восстановлены нарушенные земли, в этом году завершается реабилитация второго участка. Благодаря федеральному проекту «Сохранение уникальных водных объектов» в регионе удалось улучшить состояние четырех водоемов.

Также по проекту «Оздоровление Волги» завершен демонтаж бездействующих трубопроводов Озерного месторождения нефти в акватории Нижнекамского водохранилища, на эти цели направлено более 930 млн рублей.

«В рамках проекта «Чистая страна» завершилась рекультивация Самосыровского полигона площадью более 14 га, работы велись с 2021 года. Благодаря реализации проекта удалось улучшить качество жизни для 350 тыс. человек. Рекультивация шла с внедрением системы активной дегазации. Энергоустановка готова к выработке энергии», — рассказал Александр Шадриков.

В рамках проекта «Чистая страна» завершилась рекультивация Самосыровского полигона площадью более 14 га Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Также в республике проведены берегоукрепительные работы в Камском Устье. Продолжается рекультивация иловых полей биологических очистных сооружений Казани. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» и должны завершиться в этом году.

Татарстан планирует привлечь федеральные деньги на расчистку Ноксы и Мелекески

С 2025 года будет запущен новый проект по экологическому оздоровлению водных объектов. Татарстан подал в Минприроды России предложения по оздоровлению 29 водных объектов и реконструкции 17 очистных сооружений.

«Наша следующая задача – начать расчистку реки Ноксы за счет средств федерального бюджета. Оздоровление Ноксы – идея Татарстанского отделения Российского экологического общества, которая нашла поддержку», — добавил Шадриков.

Проект предполагает участие в расчистке и уборке берегов общественных организаций и неравнодушных людей. Всего предстоит расчистить 28 км русла реки. На сегодня готова проектная документация, получено заключение экспертизы.

«Наша следующая задача – начать расчистку реки Ноксы за счет средств федерального бюджета» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Планируем продолжить работы в Набережных Челнах по расчистке 4,6 км реки Мелекески. Первый участок завершен в 2023 году за счет средств федерального бюджета», — заметил спикер.

Финансирование расчистки второго участка реки протяженностью 3 км и стоимостью 320 млн рублей предусмотрено за счет средств федерального бюджета на 2025-2026 годы.

Министр экологии и природных ресурсов Татарстана назвал еще один проект — «Свободный ток», который при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова будет продолжен в этом году экологами совместно с Татарстанским отделением Русского географического общества. Уже расчищено 25 километров реки.

Свалку на землях для многодетных в Дербышках убрали за счет бюджета

Всего за прошлый год экологи Татарстана обнаружили около 2 тыс. нарушений в сфере обращения с отходами производства и потребления. По материалам правоохранительных органов наложено 150 административных штрафов на сумму 2 млн рублей. Подробности рассказал первый замминистра экологии и природных ресурсов РТ – главный государственный инспектор в области охраны окружающей среды Ильнур Губайдуллин.

Ильнур Губайдуллин: «Вынесено 106 требований о взыскании причиненного вреда окружающей среде на общую сумму 218 млн рублей» Фото: tatarstan.ru

«Вынесено 106 требований о взыскании причиненного вреда окружающей среде на общую сумму 218 млн рублей. К примеру, выявлена свалка в районе Константиновки в Советском районе, предъявлены требования на возмещение вреда на 14 млн рублей», – заметил он.

По данным спикера, основная часть этой крупной свалки на сегодняшний день устранена. Он привел еще один пример со свалкой в Дербышках, где складировали мусор на участке для многодетных семей.

«В Дербышках была огромная свалка, она ликвидирована. Из бюджета Казани было выделено 58 млн рублей», – заметил Губайдуллин.

Кроме того, по его словам, уже третий год на ул. Гудованцева не решен вопрос со свалкой, продолжаются судебные процессы.

Как отметил руководитель Волжско-Камского Росприроднадзора Фаяз Шакиров, вопросу соблюдения природоохранного законодательства в сфере обращения с ТКО надзорное ведомство также уделяет особое внимание. В 2024 году по поручению Правительства России управление проведет 47 профилактических визитов на полигоны ТКО.

Как отметил Фаяз Шакиров, вопросу соблюдения природоохранного законодательства в сфере обращения с ТКО надзорное ведомство также уделяет особое внимание Фото: tatarstan.ru

«Для нас оптимальный уровень на Волге – 53,5 метра»

На встрече с журналистами не остался без внимания вопрос рекордного обмеления Волги в 2023 году. Заполнение Куйбышевского водохранилища в 2024 году во многом зависит от интенсивности прохождения весеннего паводка и управленческих решений. Поэтому все надеются на правильный прогноз Росгидромета.

«Тема актуальная, в прошлом году мы много обсуждали уровень Куйбышевского водохранилища. Волжско-Камский каскад – не один гидроузел. Жигулевский гидроузел – один из гидроузлов, который формирует Куйбышевское водохранилище. Руководители пяти субъектов, которые находятся на Куйбышевском водохранилище, обсуждают данный вопрос. Эта проблематика касается 10 млн человек, которые проживают рядом с Куйбышевским водохранилищем», – заметил Александр Шадриков.

Он напомнил, что в связи с обмелением Волги в прошлом году Президентом России Владимиром Путиным было поручено создать правительственную комиссию, которая будет координировать работу всех заинтересованных ведомств.

Заполнение Куйбышевского водохранилища в 2024 году во многом зависит от интенсивности прохождения весеннего паводка и управленческих решений Фото: © «Татар-информ»

«Самое главное – рациональное использование водных объектов. Мы научились моделировать, прогнозировать и, соответственно, вносить свои предложения – какие сбросные расходы должны быть. Мы встречались с проектным институтом, специалисты которого проектировали весь Волжско-Камский каскад, все гидроузлы. Уже с 1908 года обсуждался вопрос строительства низконапорного гидроузла для обводнения Волго-Актюбинской поймы», – сказал Шадриков.

С тех пор прошло немало времени, но проблема остается – Каспий мелеет. Представители Татарстана регулярно выносят свои предложения на правительственную комиссию, чтобы сохранить водный объект.

«Надеемся, что Росгидромет даст правильные прогнозы. На сегодняшний день уровень Куйбышевского водохранилища составляет 50 м 68 см. По прогнозам, к 1 апреля будет 51 метр по Балтийской системе. Для нас оптимальный уровень – 53 м 50 см», – напомнил Шадриков.

Говоря о прогнозе на весну, спикер также отметил, что важно учесть уровень промерзания почвы, запас влаги в снеге и интенсивность прохождения самих весенних процессов.

Важно учесть уровень промерзания почвы, запас влаги в снеге и интенсивность прохождения самих весенних процессов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы помним 2019 год, когда было много снега, но в итоге даже Свияга не выходила из берегов. Куйбышевское водохранилище опустошили и не смогли заполнить. Понадеялись, что снег растает и боковыми притоками придет в водохранилище, но этого не случилось, влага ушла в грунт», – констатировал министр.

Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе Минэкологии Татарстана, режимы работы водохранилища устанавливаются Росводресурсами на основании решений межведомственной рабочей группы (МРГ). Очередное заседание запланировано на начало марта.