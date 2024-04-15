Гидрологическая обстановка: что происходит на реках в Татарстане

Куйбышевское водохранилище продолжает наполняться. Согласно отчету Гидрометцентра РТ, 14 апреля уровни воды на водохранилище в пределах Татарстана поднялся на 9-18 см. На большей части Нижнекамского водохранилища уровни воды за сутки повысились на 1-3 см, пишет ТНВ.

Верхняя часть Волжского участка и Камский участок Куйбышевского водохранилища полностью освободилась от льда. В нижней же части вышеназванного и Нижнекамского водохранилищ наблюдают редкий дрейф льда.

Отмечается, что уровни воды на реках наблюдаются на отметках ниже уровней выхода воды на пойму, ниже опасных значений.

До сих пор затоплены четыре низководных моста и два участка автодорог. За текущие сутки от воды освободился только один низководный мост в Буинском районе на реке Свияга. Но движение по мосту все еще ограничено. Сейчас там ремонтируют дорогу и убирают мусор.