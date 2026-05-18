Гидроциклистов накажут за въезд в природоохранную зону Казанки.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, нарушителей поймали во время рейда. При осмотре зоны Казанки, имеющей особый статус, ‎инспекторы Центра ГИМС и сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам заметили туристов, катающихся по воде на гидроцикле.

Поскольку нахождение судов на охраняемой территории не предусмотрено, на них выписали протокол. Также выяснилось, что гидроцикл не проходил своевременный техосмотр – за это также полагается штраф.

«‎Такие рейды будут продолжены», – предупредили в ГУ МЧС России по РТ.