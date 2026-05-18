Происшествия 18 мая 2026 12:13

Гидроциклистов накажут за въезд в природоохранную зону Казанки

Фото: © «Татар-информ»

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, нарушителей поймали во время рейда. При осмотре зоны Казанки, имеющей особый статус, ‎инспекторы Центра ГИМС и сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам заметили туристов, катающихся по воде на гидроцикле.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Поскольку нахождение судов на охраняемой территории не предусмотрено, на них выписали протокол. Также выяснилось, что гидроцикл не проходил своевременный техосмотр – за это также полагается штраф.

«‎Такие рейды будут продолжены», – предупредили в ГУ МЧС России по РТ.

#ГУ МЧС по РТ #Экология
