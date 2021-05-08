Гид «Сказок о золотых яблоках» проведет в Альметьевске экскурсию на тему нефти

В День Победы, 9 мая, команда арт-программы «Сказки о золотых яблоках» проведет в Альметьевске велоэкскурсию, посвященную теме нефти и Победы в Великой Отечественной войне. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе проекта.

Гид Алсу Амирова проведет участников по маршруту микрорайона Яшьлек и проспекту Строителей. Место встречи: ТРЦ Панорама. Начало — 14.00.

«Это будет экскурсия, посвященная Победе и тому, что происходило в регионе во время войны. Участников введут в экскурс зарождения города, расскажут о начале его становления. Как известно, история города Альметьевска началась в 1943 году, когда возле деревни Альметьево нашли нефть. Историю города интерпретировали современные художники в виде муралов», — рассказала продюсер, арт-менеджер, куратор программы Полина Еж.

На сегодняшний день в Альметьевске созданы муралы, связанные с историей нефтедобычи. «Есть муралы о легенде про первых буровичек „Легенда о белой волчице“, о первых нефтедобытчиках — „Земля/Капля“ (оммаж на Хариса Якупова), „История яблок“ — о зарождении города», — рассказала куратор программы.

В общей сложности на сегодняшний день в Альметьевске командой проекта «Сказки о золотых яблоках» создано 30 арт-объектов.

«Среди них не только муралы, но и инсталляции, скульптуры. В этом году планируется реализовать масштабный проект на территории котельной», — поделилась Полина Еж.

«Сказки о золотых яблоках» — это пятилетняя программа, которая стартовала в 2018 году, ее завершение запланировано на следующий год.

«На данный момент самым необычным в работе был 2020 год. Пандемия внесла свои коррективы и все проекты прошлого года получились нестандартными. Можно отметить проект вокруг больницы для врачей и пациентов „Белые цветы“, который сделан для пациентов и врачей, которые смотрят из окон на улицу; инсталляция „Ковер“, посаженные белые крокусы перед больницей и мурал около приемного покоя», — рассказала Полина Еж.

Фото: Антон Селезнев