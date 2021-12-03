Гид «Сказок о золотых яблоках» проведет экскурсию в Альметьевске на татарском языке

Фото: паблик-арт программа «Сказки о золотых яблоках»

Паблик-арт программа «Сказки о золотых яблоках» продолжает цикл авторских экскурсий по арт-объектам Альметьевска. Первый зимний уикенд состоится 4 и 5 декабря, а одна из пеших экскурсий пройдет на татарском языке. Об этом ИА «Татар-информ» рассказала гид Альбина Нургалиева.

Прогулка на татарском языке пройдет 4 декабря в полдень по маршруту каскада прудов через АПТС. «Я расскажу о строительстве индустриального сквера, покажу, какие изменения произошли на его территории и что планируется. Место встречи: скульптура „В этом удивительном лесу...“ автора Павла Игнатьева на улице Ленина, 32», — поделилась собеседница агентства.

Далее участники экскурсии прошествуют к муралу «Обед» Димитриса Таксиса, затем посмотрят на инсталляцию в виде вышивки на стене на сетке-рабице «Ал да гөл» Ракель Родриго.

«Потом идем к АПТС (городская котельная), там поднимаемся на инсталляцию „Солнечный факел“, смотрим мурал на здании городской котельной „Теории происхождения нефти“ автора Артема Стефанова. Если не будет работать строительная техника — пройдем на стройку и посмотрим строительство будущего индустриального сквера возле котельной. Далее по желанию мурал „Без названия“ автора Kreal на резервуарах котельной и мурал „Без контакта“ Александра Демкина на здании „Магнита“ (территория каскада прудов)», — рассказала о подробностях маршрута собеседница агентства.

Для русскоговорящей группы такая же экскурсия начнется 4 декабря в 11.00. Старт запланирован у мурала «5 чайников» по улице Бигаш, д. 123. Ждут альметьевцев на экскурсию и в воскресенье, 5 декабря в 11.00. Ее проведет гид по сказкам Лилия Симонова. Она расскажет всё о скульптуре «В этом удивительном лесу...», мурале «Обед», работе «Розово, цветочно». Маршрут завершится у мурала «Будь счастлив».