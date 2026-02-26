Гибридную систему оплаты парковок планируют ввести в Казани до лета

Гибридную систему оплаты парковок планируют запустить в Казани до этого лета. Об этом на отчетной сессии Казанской городской Думы рассказал мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

«В 2025 году мы доработали функционал приложения, и сейчас пользователи могут в день совершения ошибочной оплаты исправить неверно указанные госномер автомобиля или номер парковочной зоны», – отметил мэр.

Гибридная система позволит одновременно оплачивать парковку заранее и корректировать данные после оплаты, например, изменить номер машины или продлить время стоянки. При этом водители, которые не оплатили парковку своевременно, будут получать штраф.

Новая система обеспечит стабильную работу сервиса даже при высокой нагрузке или проведении технических работ на отдельных шлюзах.