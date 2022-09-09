«Гибкое средство»: МИД Австрии не исключил снятия антироссийских санкций

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг не исключил, что антироссийские санкции будут постепенно сниматься. Об этом передает РИА Новости.

«Санкции — гибкое средство, но до этого нам еще далеко. Я очень надеюсь, что в какой-то момент мы вернемся к тому моменту, когда дипломатия сможет добиться успеха», — заявил Шалленберг в интервью Wiener Zeitung.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что для переговоров «нужны обе стороны», а также подчеркнул, что Вена готова стать площадкой для поиска компромисса.

Также Шалленберг заявил, что ограничения в отношении некоторых граждан РФ отменяться не будут. Решение по приостановке соглашения об упрощении визового режима может вступить в силу уже с 12 сентября, напомнил министр.

Он признал, что «Австрия с ее историей» хорошо знакома с российскими реалиями, «география не меняется, Россия остается частью истории и европейской культуры».

Санкционное давление на Россию увеличилось после того, как 24 февраля Президент Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Западные страны осудили это решение, на сегодняшний день ЕС ввел уже седьмой пакет санкций.