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Ру Тат
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20 октября 2021  02:10

Гибкий график, премии и больничные: что хотят от работодателей мамы малышей в России

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Работающие матери в России ждут от работодателей материальной поддержки, гибкого графика и лояльности к больничным по уходу за ребенком. Таковы данные нового опроса Superjob.ru.

«Сервис по поиску работы поинтересовался у работающих матерей, каких мер поддержки им не хватает от работодателя. В открытом опросе приняли участие 500 женщин из всех округов страны», – сказано в сообщении.

Как выяснилось, материальной поддержки от работодателя не хватает каждой пятой работающей маме. Каждая шестая женщина хотела бы работать по гибкому графику, чтобы совмещать карьеру и материнство. Дошкольники часто болеют, поэтому 15% опрошенных ждут от организаций лояльности в случае необходимости уйти на больничный или отпроситься с работы. Дополнительных дней отпуска или выходных не хватает 13% участниц опроса.

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