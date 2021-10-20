Гибкий график, премии и больничные: что хотят от работодателей мамы малышей в России

Работающие матери в России ждут от работодателей материальной поддержки, гибкого графика и лояльности к больничным по уходу за ребенком. Таковы данные нового опроса Superjob.ru.

«Сервис по поиску работы поинтересовался у работающих матерей, каких мер поддержки им не хватает от работодателя. В открытом опросе приняли участие 500 женщин из всех округов страны», – сказано в сообщении.

Как выяснилось, материальной поддержки от работодателя не хватает каждой пятой работающей маме. Каждая шестая женщина хотела бы работать по гибкому графику, чтобы совмещать карьеру и материнство. Дошкольники часто болеют, поэтому 15% опрошенных ждут от организаций лояльности в случае необходимости уйти на больничный или отпроситься с работы. Дополнительных дней отпуска или выходных не хватает 13% участниц опроса.