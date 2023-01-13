ГИБДД: За пять лет в Татарстане 52 человека погибли в ДТП с припаркованными авто
Республиканская Госавтоинспекция призывает водителей не оставлять свои автомобили у края дороги или на обочине.
«Припаркованные с нарушением ПДД или остановившиеся из-за поломки транспортные средства, особенно крупногабаритные, снижают пропускную способность, а в зимний период затрудняют уборку снега дорожно-коммунальными службами. Но самое главное – это потенциальные источники опасности. Они могут спровоцировать ДТП», – сообщил начальник Управления ГИБДД МВД по РТ Рустем Гарипов.
Согласно данным Госавтоинспекции, за последние пять лет в республике произошло 518 ДТП с припаркованным транспортом, в которых 52 человека погибли и еще 672 получили различные травмы.
Особую опасность припаркованные таким образом машины представляют на загородных дорогах и трассах. К примеру, в октябре прошлого года на 217-м километре трассы Казань – Оренбург в Альметьевском районе девушка за рулем легковушки в условиях непогоды на высокой скорости въехала в «КАМАЗ», который стоял на дороге из-за поломки. В результате аварии девушка скончалась от полученных травм на месте.
«Не меньшую опасность они представляют и в населенных пунктах. В прошлом году в Казани, водитель автомобиля Оpel, не выбрал безопасную скорость и совершил наезд на припаркованный с нарушением ПДД прицеп автомобиля "КАМАЗ". В результате водитель автомобиля Оpel скончался на месте ДТП», – сообщил Рустем Гарипов.
В связи с этим автоинспекторы призывают водителей не оставлять свои автомобили на обочине или у края дороги, а в случае вынужденной остановки или ДТП – принять все меры предосторожности.
«Обязательно включите аварийную сигнализацию, выставите знак аварийной остановки, максимально обеспечив видимость своего транспортного средства. Обязательно при нахождении на проезжей части или обочине наденьте куртку, жилет или жилет-накидку с полосами световозвращающего материала. Примите всевозможные меры для перемещения транспорта в безопасное место», – призвал главный Госавтоинспектор Татарстана Рустем Гарипов.
Также вы можете вызвать техническую помощь и сообщить о случившемся по единому номеру вызова экстренных служб 112. По возможности, не отходите от места, где припаркован ваш автомобиль до приезда спецслужб.