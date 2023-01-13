ГИБДД: За пять лет в Татарстане 52 человека погибли в ДТП с припаркованными авто

Республиканская Госавтоинспекция призывает водителей не оставлять свои автомобили у края дороги или на обочине.

«Припаркованные с нарушением ПДД или остановившиеся из-за поломки транспортные средства, особенно крупногабаритные, снижают пропускную способность, а в зимний период затрудняют уборку снега дорожно-коммунальными службами. Но самое главное – это потенциальные источники опасности. Они могут спровоцировать ДТП», – сообщил начальник Управления ГИБДД МВД по РТ Рустем Гарипов.

Согласно данным Госавтоинспекции, за последние пять лет в республике произошло 518 ДТП с припаркованным транспортом, в которых 52 человека погибли и еще 672 получили различные травмы.

Фото: Госавтоинспекция Татарстана

Особую опасность припаркованные таким образом машины представляют на загородных дорогах и трассах. К примеру, в октябре прошлого года на 217-м километре трассы Казань – Оренбург в Альметьевском районе девушка за рулем легковушки в условиях непогоды на высокой скорости въехала в «КАМАЗ», который стоял на дороге из-за поломки. В результате аварии девушка скончалась от полученных травм на месте.

Фото: Госавтоинспекция Татарстана

«Не меньшую опасность они представляют и в населенных пунктах. В прошлом году в Казани, водитель автомобиля Оpel, не выбрал безопасную скорость и совершил наезд на припаркованный с нарушением ПДД прицеп автомобиля "КАМАЗ". В результате водитель автомобиля Оpel скончался на месте ДТП», – сообщил Рустем Гарипов.

Фото: Госавтоинспекция Татарстана

В связи с этим автоинспекторы призывают водителей не оставлять свои автомобили на обочине или у края дороги, а в случае вынужденной остановки или ДТП – принять все меры предосторожности.

Фото: Госавтоинспекция Татарстана

«Обязательно включите аварийную сигнализацию, выставите знак аварийной остановки, максимально обеспечив видимость своего транспортного средства. Обязательно при нахождении на проезжей части или обочине наденьте куртку, жилет или жилет-накидку с полосами световозвращающего материала. Примите всевозможные меры для перемещения транспорта в безопасное место», – призвал главный Госавтоинспектор Татарстана Рустем Гарипов.

Также вы можете вызвать техническую помощь и сообщить о случившемся по единому номеру вызова экстренных служб 112. По возможности, не отходите от места, где припаркован ваш автомобиль до приезда спецслужб.