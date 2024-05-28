ГИБДД в России вернули старое название Госавтоинспекция, сообщил глава ведомства Михаил Черников на заседании президиума Общественного совета при МВД России.

«Мы сейчас стали Госавтоинспекцией, ГИБДД убираем, законодательно урегулировали. <..>. Милиция не знаю [будет ли], но Госавтоинспекция уже есть», – цитирует его слова ТАСС.