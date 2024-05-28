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Общество 28 мая 2024 14:55

ГИБДД в России вернули старое название Госавтоинспекция

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ГИБДД в России вернули старое название Госавтоинспекция, сообщил глава ведомства Михаил Черников на заседании президиума Общественного совета при МВД России.

«Мы сейчас стали Госавтоинспекцией, ГИБДД убираем, законодательно урегулировали. <..>. Милиция не знаю [будет ли], но Госавтоинспекция уже есть», – цитирует его слова ТАСС.

Государственная автомобильная инспекция, известная как ГАИ, была учреждена в 1936 году по решению Совнаркома СССР и вела надзор за безопасностью дорожного движения до 1998 года. После этого ее переименовали в Государственную инспекцию безопасности дорожного движения (ГИБДД)
#гибдд
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