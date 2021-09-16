ГИБДД ужесточила наказание за шторки и каркасные сетки в автомобилях

В России начали применяться более жесткие санкции за шторки и каркасные сетки на передних стеклах авто. Об этом сообщает Autonews.

Запрет на них появился еще весной этого года, однако тогда инспекторы ГИБДД только штрафовали водителей на 500 рублей. Сейчас же, помимо этого, им выдается предписание о снятии шторок в обозначенные сроки либо нарушение устраняется на месте. Шторки и сетки являются нарушением технического регламента о внесении изменений в конструкцию машины, как и тонировка на передних и боковых стеклах.

По данным издания, неправильным использованием считается передвижение авто с задернутыми шторками, которые могут ограничивать обзор водителя.

«За подобное нарушение предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Инспектор имеет право изъять неправильно установленные шторки на месте остановки водителя, а если их снять невозможно, то сотрудник выдаст требование, согласно которому у водителя будет 10 дней для их устранения», — уточнили в ГИБДД.

Если нарушения не будут устранены в установленные сроки, то автоинспекция остановит регистрацию автомобиля.