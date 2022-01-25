ГИБДД устроила тотальные проверки автобусов и такси в Казани, составлено 20 протоколов

Сегодня в Казани сотрудники ГИБДД вместе с коллегами из Управления по вопросам миграции провели тотальные проверки автобусов и такси. Особое внимание автоинспекторы уделяли водителям, которые не соблюдают правила перевозки пассажиров, имеют неисправности в транспорте или ездят без прав и соответствующих документов.

Фото: городская Госавтоинспекция

Всего было проверено 11 автобусов, 29 такси и шесть грузовиков. Всего было составлено 20 административных материалов, большая часть которых за езду на неисправном транспорте.

Кроме того, во время рейда полицейские составили протокол на иностранного гражданина за нарушение режима пребывания в России. Об этом сообщают в городской Госавтоинспекции.