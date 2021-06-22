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Ру Тат
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22 июня 2021  18:55
Павел Климчак

ГИБДД усилит посты на дорогах Татарстана после роста количества погибших в ДТП

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ГИБДД усиливает работу по выявлению нарушителей ПДД. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Только за 21 июня на дорогах республики в результате ДТП погибли 22 человека. Основные причины аварий – выезд на встречку, высокая скорость, управление авто без прав.

В целях профилактики ДТП на дорогах Татарстана будут усилены посты ГИБДД, а также пройдут рейды по выявлению нарушителей правил дорожного движения.

ГИБДД РТ призывает всех водителей республики соблюдать ПДД и быть предельно внимательными на дороге.

#ДТП жертвы #ГИБДД
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