ГИБДД усилит посты на дорогах Татарстана после роста количества погибших в ДТП

ГИБДД усиливает работу по выявлению нарушителей ПДД. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Только за 21 июня на дорогах республики в результате ДТП погибли 22 человека. Основные причины аварий – выезд на встречку, высокая скорость, управление авто без прав.

В целях профилактики ДТП на дорогах Татарстана будут усилены посты ГИБДД, а также пройдут рейды по выявлению нарушителей правил дорожного движения.

ГИБДД РТ призывает всех водителей республики соблюдать ПДД и быть предельно внимательными на дороге.