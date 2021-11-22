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Происшествия
22 ноября 2021  16:29
Полина Шевчук

ГИБДД Татарстана: В метель и гололед нужно неукоснительно следовать ПДД

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В ближайшие сутки на территории Республики Татарстан ожидается серьезное ухудшение погодных условий – прогнозируются мокрый снег, метель, сильная гололедица и усиление ветра до 20 м/с.

При непростых погодных условиях водителям необходимо быть предельно внимательными и аккуратными. В Госавтоинспекции Татарстана напоминают, следует неукоснительно следовать правилам дорожного движения, выбирать безопасную скорость, резко не тормозить и не перестраиваться. В машине следует быть пристегнутыми ремнями безопасности, а детей перевозить в специальных автокреслах.

Пешеходам также стоит обезопасить себя – переходить улицу только на разрешающий сигнал светофора и в установленном месте, а на одежде носить световозвращающие элементы.
 

 

#гололедица #ухудшение погодных условий #ГИБДД РТ
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