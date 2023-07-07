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Общество 7 июля 2023 19:04

ГИБДД Татарстана сняла видео в честь Дня семьи, любви и верности

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Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан поздравляет всех участников дорожного движения с Днем семьи, любви и верности. В телеграм-канале ведомства появился видеоролик в честь праздника.

В ролике показано, как семья отправляется из Москвы в Казань. По дороге машина ломается, ей пробивает колесо. Отец семейства просит помочь проезжающих мимо автомобилистов. Тогда на дороге останавливается патрульная машина ГИБДД. Автоинспекторы помогают починить авто, а также преподносят цветы супруге мужчины и его дочери.

#день семьи любви и верности #гибдд рт
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