ГИБДД Татарстана сняла видео в честь Дня семьи, любви и верности

Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан поздравляет всех участников дорожного движения с Днем семьи, любви и верности. В телеграм-канале ведомства появился видеоролик в честь праздника.

В ролике показано, как семья отправляется из Москвы в Казань. По дороге машина ломается, ей пробивает колесо. Отец семейства просит помочь проезжающих мимо автомобилистов. Тогда на дороге останавливается патрульная машина ГИБДД. Автоинспекторы помогают починить авто, а также преподносят цветы супруге мужчины и его дочери.