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ГИБДД Татарстана сняла видео в честь Дня семьи, любви и верности
Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан поздравляет всех участников дорожного движения с Днем семьи, любви и верности. В телеграм-канале ведомства появился видеоролик в честь праздника.
В ролике показано, как семья отправляется из Москвы в Казань. По дороге машина ломается, ей пробивает колесо. Отец семейства просит помочь проезжающих мимо автомобилистов. Тогда на дороге останавливается патрульная машина ГИБДД. Автоинспекторы помогают починить авто, а также преподносят цветы супруге мужчины и его дочери.
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