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Происшествия
8 января 2022  14:23
Полина Шевчук

ГИБДД Татарстана рассказала, кому не нужно проходить техосмотр при регистрации авто

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С 30 декабря прошлого года вступили в силу поправки в Федеральный закон о техосмотре транспорта.

Как рассказали в республиканской Госавтоинспекции, в законе определены категории транспортных средств, которым не нужно проходить техосмотр.

Так, автомобили и мототранспорт, который принадлежит частным лицам и используется только для личных нужд, не требует технического осмотра. Однако служебные автомобили и такси требуют обязатеного получения диагностической карты. Периодичность техосмотра зависит от года выпуска авто и целей его эксплуатации.

Ежегодно техническую диагностику будут проходить машины старше 10 лет. Такси и автобусы не старше 5 лет будут проверятся раз в год, старше 5 лет – раз в полгода.

При регистрации автомобиля  в ГИБДД 
действующая диагностическая карта необходима для авто старше 4-х лет. Однако если владелец произвел изменения в конструкцию автомобиля техосмотр должен быть обязательно вне зависимости от возраста машины.

#техосмотр #гибдд рт
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