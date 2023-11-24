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ГИБДД Татарстана призывает водителей быть осторожнее на дорогах в метель и гололед
По прогнозам синоптиков, сегодня вечером, ночью и днем 25 ноября в Татарстане ожидаются метель с ухудшением до 1000 м, сильный ветер порывами до 18 м/с, сильный снег, мокрый снег. На дорогах возможно образование снежных заносов и гололедицы.
Госавтоинспекция предупреждает, что в гололед повышается вероятность заноса автомобиля и непредсказуемо увеличивается тормозной путь. Поэтому нужно выбирать безопасную дистанцию и скорость.
В ведомстве отметили, что в зимний период запрещается ездить на машине без зимних шин. На дороге следует двигаться на безопасной скорости, а не максимально разрешенной. Нужно воздержаться от опасных маневров, как, например, выезд на встречку.
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