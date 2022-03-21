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Ру Тат
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Происшествия
21 марта 2022  08:21
Павел Климчак

ГИБДД Татарстана призывает быть осторожнее на дорогах республики из-за метели

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По прогнозам синоптиков, сегодня, в понедельник, на территории Татарстана ожидается сильный ветер до 18 м/с и метель с ухудшением видимости до 1-2 километров. В связи с этим республиканская Госавтоинспекция напоминает об основных мерах безопасности в непогоду.

Водителям необходимо руководствоваться безопасной, а не максимально разрешенной скоростью на дороге. Воздержитесь от опасных маневров, как, например, выезд на встречку. В салоне авто все должны быть пристегнуты, а дети перевозиться в автокресле на переднем сиденье до 12 лет и на заднем – до 7 лет.

Пешеходам также следует быть осторожнее на улице. Дорогу следует переходить только по зебре и на зеленый свет, убедившись перед этим, что все авто пропустили вас.

ГИБДД Татарстана призывает всех участников дорожного движения соблюдать ПДД и быть крайне внимательными на дороге.

#гибдд предупреждает
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