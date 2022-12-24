ГИБДД Татарстана предупреждает водителей о резком ухудшении погоды

В Госавтоинспекции Татарстана предупреждают водителей, что в ближайшее время на территории республик ожидается резкое ухудшение погоды.

Ночью 25 декабря прогнозируется сильный ветер порывами до 15 м/с. Днем возможен сильный мокрый снег, метель, гололедица.

В ГИБДД Татарстана напоминают, что при сильной метеле и гололедице желательно отложить выезд за пределы населенных пунктов. Перед поездкой необходимо проверить исправность автомобиля, особенно тормозной системы и оптики. На дороге стоит избегать резких маневров и перестроений.