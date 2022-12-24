news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
24 декабря 2022  21:58
Полина Шевчук

ГИБДД Татарстана предупреждает водителей о резком ухудшении погоды

news_top_970_100

В Госавтоинспекции Татарстана предупреждают водителей, что в ближайшее время на территории республик ожидается резкое ухудшение погоды.

Ночью 25 декабря прогнозируется сильный ветер порывами до 15 м/с. Днем возможен сильный мокрый снег, метель, гололедица.

В ГИБДД Татарстана напоминают, что при сильной метеле и гололедице желательно отложить выезд за пределы населенных пунктов. Перед поездкой необходимо проверить исправность автомобиля, особенно тормозной системы и оптики. На дороге стоит избегать резких маневров и перестроений.

 

 

 

#ухудшение погодных условий #гибдд рт
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное