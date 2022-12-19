ГИБДД Татарстана предупреждает водителей о надвигающемся тумане

По прогнозам синоптиков, вечером 19 декабря и утром 20 декабря на территории Татарстана местами ожидается туман с видимостью 500 м и менее.

В Госавтоинспекции Татарстана напоминают водителям, что туман может быть очень коварен. Водителям желательно отложить поездки за пределы населенных пунктов. Перед выездом необходимо проверить исправность автомобиля, особое внимание уделить оптике и тормозной системе транспортного средства.

«Пешеходы должны иметь световозвращающие элементы и обеспечить их видимость водителями. Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД», — отметили в ГИБДД республики.

