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Происшествия
19 декабря 2022  15:37
Полина Шевчук

ГИБДД Татарстана предупреждает водителей о надвигающемся тумане

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По прогнозам синоптиков, вечером 19 декабря и утром 20 декабря на территории Татарстана местами ожидается туман с видимостью 500 м и менее. 

В Госавтоинспекции Татарстана напоминают водителям, что туман может быть очень коварен. Водителям желательно отложить поездки за пределы населенных пунктов. Перед выездом необходимо проверить исправность автомобиля, особое внимание уделить оптике и тормозной системе транспортного средства.

 «Пешеходы должны иметь световозвращающие элементы и обеспечить их видимость водителями. Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД», — отметили в ГИБДД республики.
 

#туман #гибдд рт
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