ГИБДД Татарстана предупреждает водителей о надвигающейся метели

В Татарстане в ближайшие сутки ожидается значительное ухудшение погоды. С шести вечера среды, 28 декабря, с переходом на четверг в республике прогнозируется метель с ухудшением видимости, сильный снег, на дорогах образование снежных заносов.

ГИБДД Татарстана напоминает водителям, что в непогоду нужно быть предельно осторожными на дороге. Желательно отложить выезд за пределы населенных пунктов. Перед поездкой проверить исправность автомобиля. На трассе выбирать безопасную скорость, избегать необдуманных маневров.