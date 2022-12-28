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Происшествия
28 декабря 2022  19:06
Полина Шевчук

ГИБДД Татарстана предупреждает водителей о надвигающейся метели

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В Татарстане в ближайшие сутки ожидается значительное ухудшение погоды. С шести вечера среды, 28 декабря, с переходом на четверг в республике прогнозируется метель с ухудшением видимости, сильный снег, на дорогах образование снежных заносов.

ГИБДД Татарстана напоминает водителям, что в непогоду нужно быть предельно осторожными на дороге. Желательно отложить выезд за пределы населенных пунктов. Перед поездкой проверить исправность автомобиля. На трассе выбирать безопасную скорость, избегать необдуманных маневров.

 

 

#снег и метель #гибдд рт
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