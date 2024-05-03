ГИБДД Татарстана напомнила водителям о мерах безопасности в гололед

Автоинспекторы Татарстана напомнили водителям о правилах безопасности, которые необходимо соблюдать во время мокрого снега и гололеда. Информация размещена в официальном телеграм-канале ведомства.

Сегодня днем и ночью погодные условия в республике существенно ухудшатся. Возможны заморозки до -2 градусов, на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы, снежного наката, сильный ветер порывами ночью до 22 м/с.

Водителям следует внимательно отнестись к техническому состоянию своих авто, проверить тормозную систему. При движении на автомобиле в условиях плохой погоды следует воздержаться от опасных маневров, в особенности связанных с выездом на встречную полосу. Скорость движения должна соответствовать конкретным погодным и дорожным условиям.

Пешеходы должны иметь световозвращающие элементы и обеспечить их видимость.