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ГИБДД Татарстана напомнила водителям о мерах безопасности в гололед
Автоинспекторы Татарстана напомнили водителям о правилах безопасности, которые необходимо соблюдать во время мокрого снега и гололеда. Информация размещена в официальном телеграм-канале ведомства.
Сегодня днем и ночью погодные условия в республике существенно ухудшатся. Возможны заморозки до -2 градусов, на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы, снежного наката, сильный ветер порывами ночью до 22 м/с.
Водителям следует внимательно отнестись к техническому состоянию своих авто, проверить тормозную систему. При движении на автомобиле в условиях плохой погоды следует воздержаться от опасных маневров, в особенности связанных с выездом на встречную полосу. Скорость движения должна соответствовать конкретным погодным и дорожным условиям.
Пешеходы должны иметь световозвращающие элементы и обеспечить их видимость.
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