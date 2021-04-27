ГИБДД Татарстана напомнила лихачам о наказании за отказ остановиться по требованию

Все чаще в ночное время водители осознано игнорируют требования госавтоинспекторов об остановке и пытаются уехать, тем самым грубо нарушая правила дорожного движения и создавая угрозу для жизни и здоровья других участников движения.

Так 20 апреля пьяный водитель внедорожника Cadillac не стал останавливаться и решил скрыться от представителей закона. Однако нарушитель был задержан

В Госавтоинспекции республики напоминают водителям, что за невыполнение требований инспектора об остановке авто им грозит административная ответственность.

