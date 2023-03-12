ГИБДД Татарстана напоминает водителям о правилах безопасности в метель

По прогнозам синоптиков, 13 марта на территории Татарстана ожидаются метель, мокрый снег, снежная каша, а также сильный ветер порывами до 23 м/с. На дорогах возможна гололедица.

В Госавтоинспекции Татарстана напоминают, что в непогоду стоит неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Стоит отказаться от поездок за город, на трассе быть предельно внимательными, избегать резких маневров и перестроений.