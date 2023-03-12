news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия 12 марта 2023 20:29

ГИБДД Татарстана напоминает водителям о правилах безопасности в метель

Скопировать ссылку
news_top_970_100

По прогнозам синоптиков, 13 марта на территории Татарстана ожидаются метель, мокрый снег, снежная каша, а также сильный ветер порывами до 23 м/с. На дорогах возможна гололедица.

В Госавтоинспекции Татарстана напоминают, что в непогоду стоит неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Стоит отказаться от поездок за город, на трассе быть предельно внимательными, избегать резких маневров и перестроений.

#гибдд рт #метель
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное