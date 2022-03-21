ГИБДД Татарстана напоминает водителям о безопасности в грядущую непогоду

По прогнозам синоптиков, до конца понедельника, 21 марта, на территории Татарстана ожидается ухудшение погодных условий – усиление ветра до 25 м/с, на дорогах сильная гололедица.

В Госавтоинспекции РТ напоминают водителям, что при ухудшении погоды необходимо быть предельно внимательными. Желательно отложить поездки за пределы населенных пунктов. На дороге выбирать безопасную скорость движения, избегать резких маневров, особенно связанных с выездом на встречку. Перед поездкой необходимо проверить исправность автомобиля.

Детей в авто нужно перевозить только в автокреслах, а водителям и пассажирам пристегиваться ремнями безопасности.

Пешеходам также стоит соблюдать меры предосторожности. Переходить дорогу только в разрешенном месте, а в темное время суток иметь на одежде световозвращающие элементы.

