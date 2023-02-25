news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия 25 февраля 2023 19:29

ГИБДД Татарстана напоминает водителям о безопасности в грядущую метель

Скопировать ссылку
news_top_970_100

По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки в Татарстане ожидается серьезное ухудшение погоды. Возможен ﻿﻿мокрый снег, днем местами с дождем, сильный ветер порывами до 15-20 м/с, а также метель с ухудшением видимости до 1000 метров. На дорогах голодед и снежные заносы.

В Госавтоинспекции Татарстана напоминают водителям, что при непогоде желательно отказаться от выезда за пределы населенных пунктов. Перед поездкой нужно проверить исправность машины, на трассе избегать резких необдуманных маневров, соблюдать скоростной режим.

Пешеходы должны иметь световозвращающие элементы на одежде, чтобы быть заметными для водителей.

#метель #непогода #гибдд рт
autoscroll_news_right_240_400
news_bot_970_100

Главное