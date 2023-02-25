ГИБДД Татарстана напоминает водителям о безопасности в грядущую метель

По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки в Татарстане ожидается серьезное ухудшение погоды. Возможен ﻿﻿мокрый снег, днем местами с дождем, сильный ветер порывами до 15-20 м/с, а также метель с ухудшением видимости до 1000 метров. На дорогах голодед и снежные заносы.

В Госавтоинспекции Татарстана напоминают водителям, что при непогоде желательно отказаться от выезда за пределы населенных пунктов. Перед поездкой нужно проверить исправность машины, на трассе избегать резких необдуманных маневров, соблюдать скоростной режим.

Пешеходы должны иметь световозвращающие элементы на одежде, чтобы быть заметными для водителей.