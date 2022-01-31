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Происшествия
31 января 2022  16:47
Полина Шевчук

ГИБДД Татарстана напоминает водителям о безопасности на дороге в грядущую метель

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По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки на территории Татарстана ожидаются метель с ухудшением видимости, сильный снег и ветер, на дорогах возможны снежные заносы и гололедица.

В связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция республики настоятельно рекомендует водителям отказаться от поездок за пределы населенных пунктов. Перед поездкой стоит проверить техническое состояние авто, на трассе избегать резких маневров и выбирать безопасную скорость движения.

Детей в машине необходимо перевозить в автокреслах, а водителям и пассажирам нужно пристегиваться ремнями безопасности.

#ухудшение погодных условий #гололед #гибдд рт
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