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ГИБДД Татарстана напоминает водителям о безопасности на дороге при снежных заносах
По прогнозам синоптиков, сегодня вечером, ночью и днем 4 декабря в Татарстане ожидаются сильный ветер до 18 м/с, на дорогах снежные заносы и гололедица, метель, мокрый снег, местами с ледяным дождем.
В связи с этим республиканская Госавтоинспекция призывает всех водителей быть особенно осторожными за рулем при непогоде, а также соблюдать правила дорожного движения.
Водителям необходимо уделить внимание техническому состоянию автомобиля, особенно тормозной системе и состоянию шин. Вся оптика должна быть в рабочем состоянии.
Пешеходы должны иметь световозвращающие элементы и обеспечить их видимость водителями.
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