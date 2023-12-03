ГИБДД Татарстана напоминает водителям о безопасности на дороге при снежных заносах

По прогнозам синоптиков, сегодня вечером, ночью и днем 4 декабря в Татарстане ожидаются сильный ветер до 18 м/с, на дорогах снежные заносы и гололедица, метель, мокрый снег, местами с ледяным дождем.

В связи с этим республиканская Госавтоинспекция призывает всех водителей быть особенно осторожными за рулем при непогоде, а также соблюдать правила дорожного движения.

Водителям необходимо уделить внимание техническому состоянию автомобиля, особенно тормозной системе и состоянию шин. Вся оптика должна быть в рабочем состоянии.

Пешеходы должны иметь световозвращающие элементы и обеспечить их видимость водителями.