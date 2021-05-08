ГИБДД Татарстана напоминает родителям, что доверять электросамокат детям опасно

Начиная с апреля в Казани увеличилось количество детей, попавших под колеса авто, когда они переезжали дорогу на электросамокатах. В подавляющем большинстве случаев возле детей находились родители, которые не уследили за ними.

Так 6 мая на улице Подлужная 34-летняя женщина-водитель сбила 14-летнего подростка, который переезжал дорогу на электросамокате. Стоит отметить, что мощность электродвигателя самоката в указанном случае составляла 0,5 кВт. По законодательству, управлять им нельзя без прав категории «М», которые выдаются лишь с 16-летнего возраста.

«Уважаемые родители, доверяя детям управление электросамокатом, вы подвергаете их жизни опасности! Приобретая электросамокат или получая его на прокат, внимательно изучите его технические характеристики, в том числе и мощность электродвигателя», – напоминают в ГИБДД.