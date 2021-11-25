news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
25 ноября 2021  17:43
Павел Климчак

ГИБДД Татарстана напоминает об ответственности за дачу взятки автоинспектору

news_top_970_100

 

Противодействие коррупции – одно из приоритетных направлений в работе республиканской Госавтоинспекции. Стражи порядка непрерывно выявляют, пресекают и раскрывают подобные преступления.

Так, 10 сентября в Чистопольском районе кандидат в водители предложил автоинспектору взятку 10 тысяч рублей за то, чтобы получить положительную оценку на экзамене после истечения срока лишения прав. Мужчину неоднократно предупредили об уголовной ответственности за дачу взятки, однако на предупреждения он не отреагировал.

На него возбудили уголовное дело по статье «Дача взятки должностному лицу». В данный момент ведется расследование дела.

В октябре задержали жителя Чистополя, который предложил автоинспекторам тысячу рублей за содействие в регистрации авто с техническими неисправностями. На него также завели уголовное дело.

Госавтоинспекция Татарстана напоминает, что за дачу взятки должностному лицу полагается наказание в виде двух лет лишения свободы со штрафом от пятикратной до десятикратной суммы взятки.

#уголовное дело #дача взятки #гибдд предупреждает
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное