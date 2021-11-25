ГИБДД Татарстана напоминает об ответственности за дачу взятки автоинспектору

Противодействие коррупции – одно из приоритетных направлений в работе республиканской Госавтоинспекции. Стражи порядка непрерывно выявляют, пресекают и раскрывают подобные преступления.

Так, 10 сентября в Чистопольском районе кандидат в водители предложил автоинспектору взятку 10 тысяч рублей за то, чтобы получить положительную оценку на экзамене после истечения срока лишения прав. Мужчину неоднократно предупредили об уголовной ответственности за дачу взятки, однако на предупреждения он не отреагировал.

На него возбудили уголовное дело по статье «Дача взятки должностному лицу». В данный момент ведется расследование дела.

В октябре задержали жителя Чистополя, который предложил автоинспекторам тысячу рублей за содействие в регистрации авто с техническими неисправностями. На него также завели уголовное дело.

Госавтоинспекция Татарстана напоминает, что за дачу взятки должностному лицу полагается наказание в виде двух лет лишения свободы со штрафом от пятикратной до десятикратной суммы взятки.