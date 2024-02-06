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ГИБДД Татарстана напоминает о мерах безопасности в период снегопадов
Госавтоинспекция Татарстана напоминает водителям и пешеходам о мерах безопасности в зимнее время года.
Согласно ПДД пешеходы должны двигаться по тротуарам, а при их отсутствии – по обочинам. В случае невозможности, они могут идти в один ряд по краю проезжей части навстречу движению транспортных средств.
Не стоит забывать и о велосипедистах. Зачастую велосипедами управляют курьеры, которые также передвигаются по проезжей части. В таких случаях они должны следовать по ходу движения транспортных средств.
Водители автомобилей должны быть предельно внимательными, осторожными и быть готовыми к появлению на проезжей части пешеходов и велосипедистов.
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