ГИБДД Татарстана напоминает о мерах безопасности в период снегопадов

Госавтоинспекция Татарстана напоминает водителям и пешеходам о мерах безопасности в зимнее время года.

Согласно ПДД пешеходы должны двигаться по тротуарам, а при их отсутствии – по обочинам. В случае невозможности, они могут идти в один ряд по краю проезжей части навстречу движению транспортных средств.

Не стоит забывать и о велосипедистах. Зачастую велосипедами управляют курьеры, которые также передвигаются по проезжей части. В таких случаях они должны следовать по ходу движения транспортных средств.

Водители автомобилей должны быть предельно внимательными, осторожными и быть готовыми к появлению на проезжей части пешеходов и велосипедистов.