ГИБДД Татарстана напоминает о безопасности при аномальных морозах

В ближайшее сутки в Татарстане прогнозируется значительное падение температуры. В некоторых районах республики столбик термометров опустится ниже 40 градусов.

В связи с ухудшением погоды, Госавтоинспекция Татарстана напоминает водителям о мерах безопасности на дороге. Желательно отказаться от выезда за пределы населенных пунктов. Перед запланированной поездкой необходимо проверить техническую исправность автомобиля, запастись теплыми вещами и топливом.

«Наибольшей опасности при низком температурном режиме подвергаются водители и пассажиры автомобилей на дизельном топливе, которое не выдерживает мороза и замерзает», – отметили в ГИБДД.

На дороге нужно быть максимально внимательными, выбирать безопасную скорость движения, избегать резких маневров и перестроений.

В случае возникновения внештатных ситуаций следует обращаться в Госавтоинспекцию МВД по Республике Татарстан по телефону: 8-843-533-38-88.