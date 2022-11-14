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Ру Тат
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Происшествия
14 ноября 2022  16:19
Полина Шевчук

ГИБДД Татарстана напоминает, что о пьяных водителях можно сообщить через Telegram

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В Госавтоинспекции Татарстана напоминают, что в каждом районе республики создан Telegram -канал, куда можно сообщить о нарушениях ГИБДД, в том числе о пьяных водителях.

Найти нужный канал просто – в строке поиска мессенджера Telegram ввести слово «Госавтоинспекция» и далее название нужного района. Кроме того, подписаться на канал можно с помощью QR-кодов, размещенных в местах приема граждан. 

Вся информация, поступающая через Telegram-каналы, остается анонимной.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в полицию о нетрезвых водителях посредством Telegram каналов или по телефонам 112, 02 или 8-843-533-38-88.
 

#пьяный за рулем #гибдд рт
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