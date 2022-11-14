ГИБДД Татарстана напоминает, что о пьяных водителях можно сообщить через Telegram

В Госавтоинспекции Татарстана напоминают, что в каждом районе республики создан Telegram -канал, куда можно сообщить о нарушениях ГИБДД, в том числе о пьяных водителях.

Найти нужный канал просто – в строке поиска мессенджера Telegram ввести слово «Госавтоинспекция» и далее название нужного района. Кроме того, подписаться на канал можно с помощью QR-кодов, размещенных в местах приема граждан.

Вся информация, поступающая через Telegram-каналы, остается анонимной.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в полицию о нетрезвых водителях посредством Telegram каналов или по телефонам 112, 02 или 8-843-533-38-88.

