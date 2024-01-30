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ГИБДД Татарстана на видео показала важность использования ремней безопасности
Использование ремней безопасности позволяет уменьшить тяжесть травм водителей и пассажиров при ДТП. Об этом сообщают в Госавтоинспекции Татарстана.
Напомним, что по правилам водитель при движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, обязан быть пристегнутым и не должен перевозить не пристегнутых пассажиров.
Нарушения применения ремней безопасности также фиксируются в автоматическом режиме комплексами фотовидеофиксации нарушений ПДД, а водителей привлекают к административной ответственности. За нарушение предусмотрен штраф 1000 рублей.
Ранее мы рассказывали, что согласно исследованиям, использование ремней безопасности снижает вероятность гибели или получения травм при дорожно-транспортных происшествиях для водителя и пассажира переднего сиденья — на 50%, для пассажиров заднего сиденья — на 25%. При опрокидывании пристегнутый ремень безопасности повышает шансы на выживание в пять раз.
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