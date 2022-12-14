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Происшествия
14 декабря 2022  16:47
Полина Шевчук

ГИБДД Татарстана дарит подарки за лучшее фото пристегнутого ремнем безопасности в авто

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ГИБДД Татарстана и ГБУ «Безопасность дорожного движения» начинают конкурс «Ремень безопасности спасает жизнь».

Чтобы стать участником конкурса и получить памятные подарки от республиканской Госавтоинспекции необходимо пройти регистрацию и прикрепить фото, на которой вы пристегнуты ремнем безопасности. Заявки на участие принимаются лишь от достигших 18 лет.

Конкурс продлится до 22 декабря, а итоги будут опубликованы 26 декабря. Победителя определит генератор случайных чисел.
 

#конкурс гибдд #гибдд рт
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