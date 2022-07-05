ГИБДД составит список лекарств, после приема которых нельзя садиться за руль

В ГИБДД Москвы предложили разработать список лекарственных препаратов, после приема которых нельзя управлять транспортом.

«У нас в ПДД написано, что запрещается управлять транспортным средством под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих внимание и реакцию. Хотя бы на упаковке давайте нарисуем красный круг, машинку и перечеркнем, чтобы люди, покупая, понимали», - заявил ТАСС начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве Александр Быков.

Эксперты считают создание подобного перечня полезной практикой, уточняют «Известия». Также относятся и маркировке препаратов.

Например, многие популярные средства для сердечников содержат фенобарбитал, отметил нарколог. Он же содержится в некоторых спазмолитиках. Некоторые средства против аллергии могут вызывать сонливость.

