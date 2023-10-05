ГИБДД сообщила об устранении сбоя, из-за которого невозможно было зарегистрировать авто

Подразделения МРЭО ГИБДД возобновили работу после сбоя в системе, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

По информации ведомства, в данный момент возобновлена бесперебойная работа информационных ресурсов, которые обеспечивают деятельность межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов ГИБДД.

Кроме того, все государственные услуги, включая услуги, связанные с регистрацией автомототранспортных средств, сейчас предоставляются в штатном режиме.

Накануне мы сообщали, что в работе федеральной информационной системы ГИБДД РФ произошел сбой из-за которого оказалась затруднена выдача водительских удостоверений и процедура регистрации авто.