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ГИБДД сообщила об устранении сбоя, из-за которого невозможно было зарегистрировать авто
Подразделения МРЭО ГИБДД возобновили работу после сбоя в системе, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
По информации ведомства, в данный момент возобновлена бесперебойная работа информационных ресурсов, которые обеспечивают деятельность межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов ГИБДД.
Кроме того, все государственные услуги, включая услуги, связанные с регистрацией автомототранспортных средств, сейчас предоставляются в штатном режиме.
Накануне мы сообщали, что в работе федеральной информационной системы ГИБДД РФ произошел сбой из-за которого оказалась затруднена выдача водительских удостоверений и процедура регистрации авто.
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