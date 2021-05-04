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4 мая 2021  15:18
Павел Климчак

ГИБДД сообщила, на каких улицах будет ограничено движение из-за подготовки к 9 мая

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ГИБДД сообщило, на каких улицах Казани будет ограничено движение в связи с подготовкой к Параду Победы. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в городской Госавтоинспекции.

С 4 по 7 мая с 16.30 до 23.30 в столице будет перекрыто движение на улицах Декабристов, Ташаяк, Право- и Лево-Булачной, Профсоюзной и Баумана, а также на площади Тысячелетия, Кремлевской набережной и в проезде между цирком и Центральным стадионом.

После этого, с 8 по 10 мая движение ограничат на этих же улицах, а также на улицах Бондаренко и Волгоградской. Кроме того, с утра до вечера 9 мая будет перекрыт проспект Ямашева, от улицы Мусина до Короленко в обоих направлениях.

Как уточнили агентству в городской Госавтоинспекции, 10 числа движение будет ограничено для того, чтобы убрать все установленные ограждения для парада.

ГИБДД Казани просит водителей заранее выбирать пути объезда и строго следовать указаниям дорожных знаков и сотрудников ДПС.

ограничение движения парад Победы
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