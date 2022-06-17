ГИБДД собирается изменить условия получения водительских прав

ГИБДД России намерено изменить условия получения водительских прав, однако итоговый документ пока не готов. Об этом рассказал на XXV Петербургском международном экономическом форуме заместитель начальника ведомства Олег Понарьин, передает РИА Новости.

«<…> ряд изменений, которые готовятся нашим профильным подразделением, они только в разработке и обсуждаются, в том числе с профессиональным сообществом. Поэтому говорить о готовом продукте пока не приходится… Я думаю, что в этом году подвижки должны быть», — пояснил представитель ГИБДД.

Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что Правительство РФ в начале июня одобрило поправки в закон «О безопасности дорожного движения». В случае принятия законопроекта Государственной Думой изменения вступят в силу с 1 сентября 2023 года.

Предполагается, что наказанным за пьяное вождение запретят сдать экзамен в ГИБДД в течение года после решения суда. Граждане других государств в свою очередь окажутся вынуждены менять национальное удостоверение на российское через год после получения вида на жительство или паспорта.