ГИБДД РТ выступило с инициативой ужесточить правила перевозки детей в машинах

Для снижения количества аварий с участием несовершеннолетних в Татарстане необходимо ужесточить правила перевозки детей в автомобилях. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заявил глава управления ГИБДД МВД по Татарстану Ленар Габдурахманов.

«Количество погибших детей в этом году – это действительно катастрофа: 11 детишек мы потеряли. Причем все дети – это пассажиры, и более чем в половине случаев вина была взрослых. То есть если бы они не нарушили ПДД, не погибли бы детишки», – отметил спикер.

Он подчеркнул, что за девять месяцев этого года в авариях погибло больше детей, чем за весь прошлый год.

Габдурахманов заявил, что ГИБДД РТ подготовила ряд инициатив, которые должны способствовать снижению числа дорожных происшествий с участием детей. Во-первых, необходимо увеличить возраст использования детского кресла с 7 до 9 лет с учетом веса ребенка, а также ввести снижение скорости при перевозке детей.

«Напомню, что в проекте нового кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях управление автомобилем, в салоне которого находится несовершеннолетний (до 16 лет), в состоянии опьянения является квалифицирующим признаком, усиливающим ответственность. Я считаю, что это должно распространяться и на другие нарушения», – заключил спикер.