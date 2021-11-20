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Происшествия
20 ноября 2021  17:26
Полина Шевчук

ГИБДД РТ: В метель водителям нужно быть особенно внимательными на дороге

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По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки на территории республики Татарстан ожидаются мокрый снег, метель и сильный ветер.

Госавтоинспекция Татарстана напоминает, что в непогоду водителям нужно быть предельно внимательными и осторожными. Выбирать безопасную скорость движения, не стоит резко тормозить или перестраивайся.

Детей нужно перевозить в машине только в автокресле, а водителю и пассажирам обязательно пристегиваться ремнями безопасности.

#метель #ухудшение погодных условий #ГИБДД РТ
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