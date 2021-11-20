ГИБДД РТ: В метель водителям нужно быть особенно внимательными на дороге

По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки на территории республики Татарстан ожидаются мокрый снег, метель и сильный ветер.

Госавтоинспекция Татарстана напоминает, что в непогоду водителям нужно быть предельно внимательными и осторожными. Выбирать безопасную скорость движения, не стоит резко тормозить или перестраивайся.

Детей нужно перевозить в машине только в автокресле, а водителю и пассажирам обязательно пристегиваться ремнями безопасности.