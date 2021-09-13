ГИБДД РТ совместно с КидСпейс проведут обучение для 1000 детей правилам ПДД

С ранних лет, как только ребенок научился ходить, он уже участник большого движения. Вышел на улицу — и вот он теперь пешеход, пора становиться внимательным и начать смотреть по сторонам возле дороги. Сел на велосипед или надел ролики — почти водитель, приходится следить за обстановкой вокруг, чтобы не навредить ни себе, ни другим людям. Но в силу юного возраста дети не способны осознать, как порой опасна может быть дорога, и тогда к ним на помощь должны прийти взрослые, готовые рассказать о том, как важно научиться соблюдать правила дорожного движения.

По данным официальной статистики аварийности, количество ДТП на дорогах Татарстана за последние 7 месяцев снизилось на 8%, а число погибших уменьшилось на 10%. Несмотря на позитивные изменения в целом, аварии с участием детей увеличились на 16%. Такие показатели могут быть связаны с низкими или неполными знаниями детей о том, как вести себя на дороге. Для того, чтобы снизить риски, важно донести до них не только правила дорожного движения, но и провести практические занятия, чтобы закрепить в юных головах знания о том, как не подвергать себя риску на проезжей части. Особенно важно это сейчас, когда начался новый учебный год, и многие школьники самостоятельно добираются до места учебы.

Желая изменить ситуацию, ГИБДД совместно с детским городом «КидСпейс» организует проект «Дорожное приключение робота Пифагора» для 1000 детей Казани дошкольного и младшего школьного возраста. На этом курсе, выстроенном в формате квеста, дети на практике узнают, как должен вести себя не только пешеход, но также водитель и даже сотрудник ГИБДД. Цель проекта — углубить знания детей о правилах поведения на дороге и поспособствовать развитию в них осмотрительности. Разностороннее понимание того, что происходит на дороге во время движения, поможет им осознать, как важно быть наблюдательным и осторожным участником этого процесса. В конце детям предстоит пройти заключительный тест для закрепления поученного опыта.

Дети не должны подвергаться опасности на дороге. И нет средства лучше, чем тот, в котором они способны самостоятельно оценить ситуацию и обеспечить себе безопасность.