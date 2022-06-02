ГИБДД Татарстана сообщает об ограничении движения на трассе Йошкар-Ола – Зеленодольск
Ограничение движения вводится с двенадцати часов 3 июня на участке с 92 по 105 километр трассы А-295 Йошкар-Ола – Зеленодольск. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
Причина ограничения движения – снижение несущей способности путепровода на 93 километре этой трассы.
В ГИБДД Татарстана порекомендовали водителям заранее выбирать маршрут и варианты объезда, учитывая введенные ограничения.
«Одним из вариантов объезда является маршрут через участки федеральных автомобильных дорог М-7 "Волга" (Казань - Цивильск - Кугеси) и Р-176 "Вятка" (Кугеси - Чебоксары - Йошкар-Ола)», – говорится в сообщении Госавтоинспекции.
Вместе с тем автоинспекторы призывают всех участников дорожного движения соблюдать ПДД и быть крайне внимательными и осторожными.