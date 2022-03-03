ГИБДД РТ: С марта за езду на авто без оформления диагностической карты начали штрафовать

Госавтоинспекция Татарстана сообщает, что с 1 марта этого года за управление машиной, на которую не оформлена диагностическая карта, подтверждающая допуск авто к участию в дорожном движении, вводится ответственность. За отсутствие этой карты полагается штраф в размере двух тысяч рублей.

В ГИБДД напомнили, что техосмотр обязателен для такси, автобусов, грузовиков и легковых авто, принадлежащих юрлицам. Легковушки и мототранспортные средства физических лиц освобождаются от техосмотра, если они используются в личных целях.

«Кроме того, наличие диагностической карты обязательно для всех видов транспортных средств в случаях совершения регистрационных действий связанных с внесением изменений в конструкцию транспортного средства, не зависимо от года выпуска, а также в случаях постановки на государственный учет и совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца, для транспортных средств с года изготовления которых прошло более четырех лет», – сообщил замначальника ОТНиРЭР Госавтоинспекции Татарстана Александр Севрикеев.

Информацию о наличии действующей диагностической карты и сроках ее действия можно получить на официальном сайте Госавтоинспекции.