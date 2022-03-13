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Происшествия
13 марта 2022  19:32
Павел Климчак

ГИБДД РТ призывает водителей быть осторожнее на дорогах в метель

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В связи с ухудшением погоды республиканская Госавтоинспекция призывает водителей быть осторожнее на дорогах. Воздержитесь от опасных манёвров, как, например, выезд на встречку. В салоне авто все должны быть пристегнуты, а детей следует перевозить в автокресле на переднем сидении до 12 лет и на заднем – до 7 лет.

Пешеходам также следует быть особенно внимательными на улице. Дорогу следует переходить только по зебре и на зелёный свет, убедившись, что все машины уступили вам.

ГИБДД Татарстана призывает всех участников дорожного движения быть осторожнее и соблюдать ПДД.

#гибдд предупреждает
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