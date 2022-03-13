ГИБДД РТ призывает водителей быть осторожнее на дорогах в метель

В связи с ухудшением погоды республиканская Госавтоинспекция призывает водителей быть осторожнее на дорогах. Воздержитесь от опасных манёвров, как, например, выезд на встречку. В салоне авто все должны быть пристегнуты, а детей следует перевозить в автокресле на переднем сидении до 12 лет и на заднем – до 7 лет.

Пешеходам также следует быть особенно внимательными на улице. Дорогу следует переходить только по зебре и на зелёный свет, убедившись, что все машины уступили вам.

ГИБДД Татарстана призывает всех участников дорожного движения быть осторожнее и соблюдать ПДД.